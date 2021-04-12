Taliban: Türkiye'de bu hafta düzenlenecek toplantıya katılamayacağız

Afganistan'daki Taliban örgütü, ülkedeki barış görüşmeleri kapsamında bu hafta Türkiye'de düzenlenecek toplantıya katılamayacaklarını açıkladı. Tıkanan görüşmeleri ilerletmek için ABD, Katar ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle yapılacak olan toplantı, sürecin devamı için kilit öneme sahip görülüyordu.

İstanbul'da "üst düzey" katılımla olması planlanan toplantıya, Afganistan yönetiminden üst düzey yöneticilerin ve Taliban liderlerinin katılması bekleniyordu.

Taliban Sözcüsü Muhammed Naim, "16 Nisan'daki toplantıya katılamayacağız ve bunu Türkiye'ye bildirdik" dedi. Kabul News TV, bu nedenle toplantının tarihinin ertelendiğini, yeni tarihin henüz belirlenemediğini yazdı. Reuters ise toplantının planlanan tarihten 10 gün sonra düzenlenebileceğini yazdı.

Taliban Sözcüsü Naim, "Toplantıya katılıp katılmamayı veya hangi tarihlerde katılabileceğimizi hâlâ görüşüyoruz" dedi.

Anlaşmaya göre askerlerin 1 Mayıs'a kadar çekilmesi gerekiyor

Afganistan hükümetinin Taliban ile vardığı anlaşmaya göre ülkedeki yabancı askerlerin 1 Mayıs'a kadar çekilmesi gerekiyor.

Bu tarihe kadar bir barış anlaşması imzalanamaması durumunda bölgede şiddetin tekrar artmasından endişeleniliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs'a kadar askerleri çekmenin zor olduğunu fakat önümüzdeki yıl büyük ihtimalle Afganistan'da asker kalmayacağını söyledi.