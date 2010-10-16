-TALİBAN TEMSİLCİLERİNE KABİL İZNİ KABİL (A.A) - 16.10.2010 - Afganistan'daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı Orgeneral David Petraeus, koalisyon güçlerinin, Afgan hükümetiyle barışı konuşabilmeleri için Taliban temsilcilerinin Kabil'e seyahat etmelerine izin verdiğini söyledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir enstitüde gazetecilere açıklama yapan Petraeus, Afganistan'da bazı üst düzey Taliban liderlerinin Afgan hükümetiyle en üst seviyelerde bağlantı kurduğunu, bazı durumlarda da Afganistan ile ilgili ülkelerle bağlantı kurulduğunu belirtti. Taliban ile hükümetin konuşmalarının sadece başlangıç olarak nitelendirilebileceğini vurgulayan Petraeus, tarafların konuşmaları kesinlikle müzakere olarak denilecek seviyeye yükseltmeyeceklerini kaydetti. Petraeus, Taliban temsilcilerine koalisyon askerlerince güvenli geçiş sağlandığını vurguladı, ancak buna ek olarak Taliban temsilcilerine ulaşım olanağı ya da konuşmalara destek için NATO'nun yardımcı olup olmadığı hakkında bilgi vermedi. Taliban ise hiçbir resmi temsilcisinin konuşmalara katılmadığını belirterek, Amerikalılar ülkeden ayrılana kadar savaşma yemini etti. Taliban'ın eski Pakistan büyükelçisi Abdulselam Zaif, konuşma olduğu iddialarını yalanlarken, örgütün sözcüsü Kari Muhammed Yusuf ise ABD önderliğindeki NATO güçlerinin, direniş ruhunu zayıflatmayı hedeflediklerini belirtti.Yusuf, Amerikalılara karşı savaştıklarını, Amerikalılar ülkeyi terk edene kadar da savaşmaya devam edeceklerini ifade etti. Hükümetle görüştüğü söylenen Taliban'ın kendileriyle ilgileri olmadığını kaydeden Yusuf, bunun Taliban'ın moralini bozmak için yapılan propaganda olduğunu, ancak işe yaramayacağını söyledi. Taliban'ın reddetmesine rağmen, görüşmelere katıldığı bildirilen temsilcinin Taliban yönetimi sırasında örgütün Nangarhar vilayetinin valisi olan Molla Abdulkadir olabileceği bildiriliyor. Afgan kaynaklar, Abdulkadir'in Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile aracılar kanalıyla bağlantı kurduğunu belirtiyor.