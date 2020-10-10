Taliban Sözcüsü: Umarız seçimleri Trump kazanır ve Afganistan'daki Amerikan askeri varlığını sona erdirir

Amerikan CBS kanalına telefonla bir mülakat veren Taliban Sözcüsü Mücahit, Trump'ın seçimleri kazanmasını istediklerini söyledi.

Mücahit, 4 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin, "Umuyoruz o (Trump) seçimleri kazanır ve Afganistan'daki Amerikan askeri varlığını sona erdirir" yorumunu yaptı.

"Onun sağlığı için endişe ettik"

CBS News'e konuşan bir başka Taliban yetkilisi de "Trump'ın Covid-19 olduğunu duyduğumuzda onun sağlığı için endişe ettik, ancak şu anda iyiye gidiyor gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trump'ın seçim kampanya direktörü Tim Murtaugh ise Taliban'ın desteğini reddettiklerini ve Trump'ın Amerikan çıkarlarını her durumda koruyacağını kaydetti.