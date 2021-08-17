Taliban: Düşman istemiyoruz, kadın hakları şeriata göre olacak

Taliban'ın ülkede kontorolü ele geçirmesinden sonra düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Sözcü Zabihullah Mücahid "20 yıllık mücadeleden sonra ülkemizi özgürleştirdik ve yabancıları kovduk. Bu, tüm ulus için gurur duyulacak bir an" dedi.

Afganistan'ın artık bir savaş ya da çatışma alanı olmayacağından emin olmak istediklerini söyleyen Mücahid "Bize karşı savaşan herkesi affettik. Düşmanlıklar sona ermeli. Hiç bir iç ya da dış düşman istemiyoruz" diye konuştu.

"Kabil'de kaos görmek istemiyoruz" diyen Sözcü şöyle devam etti;

"Planımız Kabil'in kapılarında durup, geçiş sürecinin yumuşak bir şekilde tamamlanmasıydı. Ancak bir önceki yönetim öyle iktidarsızdı ki, güvenlik güçleri güvenliği sağlayabilmek için hiçbir şey yapamadı. Biz bir şeyler yapmalıydık. Kabil sakinlerinin güvenliğini sağlamak için kente girmeliydik."

"Kadın hakları şeriata göre olacak"

Zabihullah Mücahid "Uluslararası topluma kimsenin zarar görmeyeceği yönünde güvence vermek istiyorum. Uluslararası toplumla herhangi bir sorun istemiyoruz" diye konuşurken, "Dini ilkelerimize göre hareket etme hakkımız var. Diğer ülkelerin farklı yaklaşımları, kuralları ve düzenlemeleri var. Afganlar'ın da değerlerimiz uyarınca kendi kurallarına ve ve düzenlemelerine sahip olma hakkı var" diye konuştu.

Mücahid kadın hakları konusunda da "Şeriat düzeni altında kadın haklarına bağlıyız. Bizimle omuz omuza sıkı çalışacaklar. Uluslararası topluma, herhangi bir ayrımcılık olmayacağı konusunda güvence vermek istiyorum" dedi.

Sözcü Zabihullah Mücahid, kadın hakları konusundaki bir soruyu da "kadınların çalışmasına ve öğrenim görmemize kendi çerçevemizde izin vereceğiz" diye yanıtladı.

"Medya aleyhimize çalışmamalı"

Mücahid "Kadınlar toplumumuzda çok aktif olacak, bizim çerçevemiz içinde" dedi.

"Kültürel çerçeveleri içinde medyaya da bağlı olduklarını" belirten Sözcü "Medyanın faaliyetlerinde hiçbir şey İslami değerlere aykırı olmamalı. Siz medyadakiler eksik kaldığımız noktalara dikkat etmeli ki, ulusumuza daha iyi hizmet edelim. Ama medya bizim aleyhimize çalışmamalı. Ulusun birliği için çalışmalı" dedi.

Yabancılara çalışanlardan intikam alınmayacak

Zabihullah Mücahid, yabancı güçler için çalışan üstleniciler ve çevirmenler sorulduğunda ise "Hiç kimseye intikam hissiyle yaklaşılmayacak. Burada büyüyen gençler, onların gitmesini istemiyoruz. Onlar bizim değerlerimiz" dedi.

Sözcü "Hiç kimse kapılarını çalıp, kimler için çalıştıklarını sormayacak. Güvende olacaklar. Kimse onları sorgulamayacak ya da kovalamayacak" diye de ekledi.

"Hükümeti kurmaya çalışıyoruz"

Zabihullah Mücahid "Afganistan'ın istikrarı ve barışı için herkesi affettik. Savaşçılarımız, halkımız, hepimiz bütün tarafları dahil ettiğimizden emin olacağız. Düşman için savaşıp, hayatını kaybedenler. Bu onların hatasıydı. Ülkeyi günler içinde fethettik. Hükümetin oluşturulmasından sonra her şey daha da net olacak" ifadelerini kullandı.

"Taliban evrim geçirdi"

Taliban Sözcüsü, hükümetin oluşturulmasından sonra, ulusa hangi yasaların sunulacağına karar vereceklerini belirtti ve "Söylemem gereken bir şey var, hükümeti kurmak için ciddi şekilde çalışıyoruz. Kurulduktan sonra duyurulacak" dedi.

Zabinullah Mücahid "20 yıl önce de, şimdi de ülkemiz Müslüman bir ulus. Ama deneyim, olgunluk ve vizoyna gelince, şimdiki halimizle 20 yıl öncesi arasında büyük bir fark var" derken, "Atacağımız adımlar arasında bir fark var. Bir evrim süreci oldu" diye konuştu.