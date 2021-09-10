Taliban sözcüsü: Kadınlar kabinede olamaz, doğum yapmalılar

Taliban sözcüsü Sayid Zekrullah Haşimi, Afganistan'da açıkladıkları yeni kabinede hiç kadın olmamasıyla ilgili "Kadınlar bakan olamaz, onlar doğum yapmalı" ifadelerin kullandı.

Afganistan kanalı TOLO News'a konuşan Taliban sözcüsü Haşimi, yeni açıkladıkları kabinede hiç kadın bakan olmamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Hashimi "Bir kadın bakan olamaz, boynuna taşıyamayacağı bir şey bağlıyormuşsunuz gibi düşünün. Bir kadının kabinede olmasına gerek yok, onlar doğum yapmalı" dedi.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'a karşı protestolar düzenleyen kadınlarla igili konuşan Haşimi "Afganistan'daki tüm kadınları temsil edemezler" dedi.