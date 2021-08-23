Taliban sözcüsü: Biden, ABD güçlerinin çekilme tarihini uzatırsa sonuçları olur

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Taliban sözcüsü Suhail Shaheen, ABD ve NATO güçlerinin Kabil Havalimanı’nda süren tahliye çalışmalarının belirlenen tarihi geçmesi durumunda “sonuçları olacağını” söyledi.

Doha’da Sky News’a konuşan Taliban sözcüsü, “Bu bir kırmızı çizgidir. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos’ta tüm askeri güçlerini çekmiş olacaklarını söylemişti. Yani bu tarihi geçerlerse işgali uzatmış olurlar, buna gerek yok” dedi.

Shaheen şöyle devam etti: Eğer ABD ya da Britanya tahliyeleri sürdürmek için ek süre arıyorlarsa, yanıt hayır olur. Ya da bunun sonuçları olur. Aramızda güvensizlik yaratır.”

Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin üzerinden bir hafta geçerken Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda günlerdir kaos hakim. ABD ve NATO güçleri tahliye çalışmalarını sürdürürken binlerce insan Taliban yönetiminden kaçmak için bir uçağa binmeye çalışıyor.

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın, ABD Başkanı Joe Biden’a belirlenen tahliye süresini uzatması için çağrı yapması bekleniyor.