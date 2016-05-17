T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Taliban saldırıyor, Afganlar kaçıyor

Taliban'ın yeniden saldırıya geçtiği Afganistan'da on binlerce aile köyünü terk etti. Ülkedeki çatışmaların giderek yayıldığı belirtiliyor.

17 Mayıs 2016 11:54


Birleşmiş Milletler'in Afganistan'daki nüfus hareketleriyle ilgili olarak yayınladığı rapora göre yılın ilk dört ayında 37 bin Afgan ailesi çarpışmalar nedeniyle yerini terk etmek zorunda kaldı. İç mülteci durumuna düşen ailelerin 37 bin 294'e yükseldiği belirtilen raporda bu sayının, aile fertleri ortalamasının 7'yi bulduğu Afganistan'da 260 bin kişinin mülteci durumuna düşmesi anlamına geldiği kaydediliyor.

Raporda 2015 yılı rakamlarına da yer veriliyor. Buna göre geçen yıl şiddet yüzünden köylerini terk ederek Afganistan'ın diğer bölgelerine kaçan sivillerin sayısı 384 bin 480'i bulmaktaydı.

Bu rakamın bir yıl öncesine göre yüzde 96'lık artış anlamına geldiği belirtilen raporda mültecilerin yüzde 61'inin çocuk olduğu ve Afganistan sınırları içindeki toplam mülteci sayısının 1 milyon 200 bini aştığı dile getiriliyor. Birleşmiş Milletler Afganistan'daki mültecilere çok az yardım yapıldığına da dikkat çekti.

NATO'nun Afganistan'dan çekildiği 2014 yılından bu yana ülkede şiddet hızla tırmanıyor. Taliban'ın bir ay önce ilkbahar taarruzunun başlatmasıyla çarpışmaların Afganistan'ın geniş kesimlerine yayıldığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TalibanAfganistanMilletler AfganistanAfganDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24