Taliban saldırıyor, Afganlar kaçıyor



Birleşmiş Milletler'in Afganistan'daki nüfus hareketleriyle ilgili olarak yayınladığı rapora göre yılın ilk dört ayında 37 bin Afgan ailesi çarpışmalar nedeniyle yerini terk etmek zorunda kaldı. İç mülteci durumuna düşen ailelerin 37 bin 294'e yükseldiği belirtilen raporda bu sayının, aile fertleri ortalamasının 7'yi bulduğu Afganistan'da 260 bin kişinin mülteci durumuna düşmesi anlamına geldiği kaydediliyor.

Raporda 2015 yılı rakamlarına da yer veriliyor. Buna göre geçen yıl şiddet yüzünden köylerini terk ederek Afganistan'ın diğer bölgelerine kaçan sivillerin sayısı 384 bin 480'i bulmaktaydı.

Bu rakamın bir yıl öncesine göre yüzde 96'lık artış anlamına geldiği belirtilen raporda mültecilerin yüzde 61'inin çocuk olduğu ve Afganistan sınırları içindeki toplam mülteci sayısının 1 milyon 200 bini aştığı dile getiriliyor. Birleşmiş Milletler Afganistan'daki mültecilere çok az yardım yapıldığına da dikkat çekti.

NATO'nun Afganistan'dan çekildiği 2014 yılından bu yana ülkede şiddet hızla tırmanıyor. Taliban'ın bir ay önce ilkbahar taarruzunun başlatmasıyla çarpışmaların Afganistan'ın geniş kesimlerine yayıldığı belirtiliyor.