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BBC Türkçe

Taliban saldırısı sonrası Afganistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı istifa etti

Afganistan'da Taliban tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen son 16 yılın en kanlı saldırının ardından savunma bakanı ve genelkurmay başkanı istifa etti. Saldırıda ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğu sanılıyor.

24 Nisan 2017 14:25

Afganistan'da Taliban'ın iktidardan uzaklaştırıldığı 2001 yılında bu yana güvenlik güçlerine yönelik en kanlı saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından savunma bakanı ve genelkurmay başkanı istifa etti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Eşref Gani, savunma bakanı ve genelkurmay başkanının istifalarını kabul etti" denildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinde bulunan ordu karargâhına Cuma günü düzenlenen saldırıda 100'den fazla asker ölmüş ya da yaralanmıştı.

Saldırıyı Taliban üstlenmişti. Bu, Taliban'ın iktidardan uzaklaştırıldığı 2001 yılından bu yana güvenlik güçlerini hedef aldığı en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Saldırıda kaç askerin öldüğü ise tam olarak netlik kazanmadı. Savunma Bakanlığı, 100'den fazla askerin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını açıkladı.

BBC'ye konuşan yetkililer ölü sayısını 140 olarak verirken, bir görgü tanığı da en az 165 ceset saydığını söyledi.

Ordudan yapılan açıklamada askeri üniformalar giyen Taliban militanlarının, askeri araçlarla karargâha girerek etrafa ateş açtıkları açıklanmıştı.

Saatlerce sürdüğü belirtilen çatışmalarda 10 Taliban militanının öldürüldüğü, bir tanesinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

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