Taliban saldırılarını durdurmadı; Afganistan "aktif savunma" kararı aldı

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Afganistan, Taliban'ın ABD ile "barış anlaşması" imzalamasına rağmen saldırılara devam ettiği için kuvvetlerine "aktif savunma"ya geçme emri verdiğini duyurdu.

Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Kalid, "Taliban, barış anlaşmasına rağmen şiddet seviyesini düşürmemeye devam ediyor" dedi.

Kalid, aldıkları "aktif savunma" kararına göre Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri, kendilerine saldırı düzenlemeyi planladığını tespit ettikleri Taliban güçlerine operasyon düzenleyebilecek. Afgan güçleri daha önce sadece saldırıya uğradığında karşılık veriyordu.

Kalid aynı zamanda Koronavirüs ile mücadele kapsamında Taliban'a "tam ateşkes" çağrısında bulundu.

Taliban henüz çağrıya bir yanıt vermedi.

ABD, Şubat ayında Taliban'la bir barış anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre ABD ülkeden askerlerini çekmeye başlayacak, ancak Taliban da Afgan güçleriyle masaya oturacaktı.