Taliban: Rasmussen İslam'ın baş düşmanı

Taliban'ın internet sitesinde yayımlanan makalede, Rasmussen'in,başbakanlığı döneminde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri savunduğu için en büyük düşman olduğu öne sürüldü.Makalede, Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği'ne atanmasının, Müslümanların NATO'ya karşı savaşma inancını güçlendireceği ve Afganistan'daki savaşın yoğunlaşmasına yol açacağı ifade edildi.Tarih belirtilmeyen makalede, "İslam dünyasının peygamberinin baş düşmanı NATO Genel Sekreteri oldu" denildi.Danimarka gazetelerinde 2006 yılında yayımlanan karikatürler İslam dünyasında öfke ve protestolara yol açmıştı.Rasmussen, karikatürlerin yayımlanmasını ifade özgürlüğü çerçevesinde haklı göstererek, Müslüman ülkelerinden özür dilemeyi reddetmişti.