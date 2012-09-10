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Dünya

Taliban: Prens Harry'yi öldürme planımız hazır

Zebihullah Mücahid, AFP'ye telefonla yaptığı açıklamada, Prens Harry'i ve Helmand vilayetindeki İngiliz askerlerini öldürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi

10 Eylül 2012 14:34

Taliban, İngiltere'nin bu ülkedeki birliğinde göreve başlayan kraliyet tahtının üçüncü sıradaki varisi Prens Harry'i öldürmek için "çok önemli bir plan" hazırladığını açıkladı.
 
Afganistan'daki Taliban sözcülerinden Zebihullah Mücahid, Fransız haber ajansı AFP'ye telefonla yaptığı açıklamada, Prens Harry'i ve Helmand vilayetindeki İngiliz askerlerini öldürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Taliban sözcüsü Mücahid, Prens Harry'i kaçırmak değil öldürmek istediklerini belirterek, bunun için "çok önemli bir plan" hazırladıklarını söyledi.


Taliban'a operasyona katılacak


İngiltere Savunma Bakanlığı, Prens Harry'nin geçtiğimiz hafta Helmand'daki İngiliz üssüne ulaştığını ve dört ay ülkede kalacak olan 27 yaşındaki prensin, Apaçi helikopterlerinde pilot olarak görev yapacağını ve Taliban'a karşı operasyonlarda yer alacağını açıklamıştı.

Son dönemde yayımlanan çıplak fotoğraflarıyla gündemde olan Prens Harry, 2007-2008 yıllarında da 10 ay boyunca Helmand'da görev yapmıştı.

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