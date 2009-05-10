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Dünya

Taliban Pakistan’ın varlığını tehdit ediyor

10 Mayıs 2009 22:52

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General David Petraeus, Taliban militanlarının Pakistan'ın varlığı için "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi.

Petraeus, Amerikan "Fox News Sunday" televizyonuna yaptığı açıklamada, Pakistan'daki nükleer silahların militanların eline geçme endişesi taşımadığını, silahların güvende olduğuna emin olduğunu kaydetti.

General Petraus, Taliban'ın artan isyanıyla karşı karşıya kalan Pakistan'ın da "varlığına yönelik tehdide karşı" mücadelesini güçlendirdiğini ifade etti.

Pakistan yönetimi de Afganistan'da ABD öncülüğündeki güçler tarafından sürüldükten sonra Pakistan'a girerek kuzeybatı sınırındaki dağlık bölgeyi ele geçiren Taliban militanlarını bozguna uğratmak için 175 bin askerin mücadelede ettiğini bildiriyor.

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