Taliban Pakistan'da çocuk eylemciye saldırdı!

Pakistan'ın kuzeybatısında Taliban militanlarının, kızların okuması için kampanya yürüten 14 yaşındaki Malala Yusufzay'ı vurması büyük tepkiye neden oldu.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan saldırıyı kınadı. Peşaver'e getirilen Yusufzay'ın başındaki mermi çekirdeğinin başarılı bir ameliyatla çıkarıldığı ve durumunun kontrol altında olduğu belirtiliyot Pakistan'da Taliban sözcüsü, BBC'ye saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini teyit etti.

BBC Urdu'ya açıklama yapan Ehsanullah Ehsan, Yusufzay'a Taliban karşıtı ve laik olduğu için saldırdıklarını söyledi.

Malala Yusufzay, BBC Urdu'ya vadinin kontrolünü ele geçiren Taliban militanlarının yönetimi altında yaşamanın nasıl birşey olduğu ile ilgili yazdığı günlük ile gündeme gelmişti.

Saldırı siyasetçiler, medyada önde gelen kişiler ve insan hakları grupları tarafından kınandı. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari saldırının Pakistan'ın İslamcı militanlarla mücadelesini ve hükümetin kadınların eğitime katılması konusundaki kararlılığını sarsmayacağını söyledi.

Başbakan Raja Pervez yaptığı açıklamada "Bu saldırıyı gerçekleştiren zihniyete karşı mücadele etmek zorundayız... Malala kızım gibi, sizin de öyle. Eğer bu zihniyet devam ederse, hangimizin kızı güvende olabilir" dedi.

'Cesareti mermiyle susturmak'

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu'ndan üst düzey yetkili Kamile Hayat, Malala Yusufzay'ın militanlara karşı durmasından övgüyle söz etti ve dünyaya Pakistanlı kızların hakları için savaşacak cesareti olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ancak Hayat, bu saldırının diğer ailelerinin kız çocuklarının Taliban'a karşı gelmesine engel olmaya itebileceği konusundaki endişelerini de dile getirdi. Hayat, "Bu, cesareti mermiyle susturmaya çalışan bir saldırı" dedi. Malala Yusufzay vurulduğunda başka bir kız öğrenci ile yoldaydı.

Olayla ilgili gelen haberler farklılık gösteriyor. Yerel kaynaklara göre sakallı silahlı adamlar okuldan dönen kız çocuklarının dolu olduğu bir arabayı durdurdu ve Malala Yusufzay'ın kim olduğunu sordu. Ancak BBC Urdu'ya açıklama yapan bir polis yetkilisi kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin otobüse binmeye hazırlanan kız öğrencilere ateş ettiğini söyledi.

Yusufzay, başından vuruldu. O sırada yanında olan başka bir kız öğrencinin de yaralandığı belirtiliyor.

Malala Yusufzay, Taliban Swat Vadisinin kontrolünü ele geçirdikten sonra günlük yazmaya başladığınıda sadece 11 yaşındaydı.

BBC Urdu servisi için tuttuğu günlükte militanlar tarafından yaşatılan eziyeti anlattı. Yusufzay günlüğünü Gül Makai ismiyle yazıyordu. Kimliği, Taliban bölgeden çıkarıldıktan sonra, cesareti için ödül alması ve uluslararası çocuklar için barış ödülüne layık görülmesi ile birlikte ortaya çıktı. Muhabirlerimiz Yusufzay'ın Pakistan'ın genelinde takdirle karşılandığını söylüyor.

BBC muhabiri Orla Guerin Malala Yusufzai'nin riskten kaçınmayan kamusal bir figür olduğunu ve ailesinden büyük destek aldığını söyledi. Öğretmen olan babası, Yusufzay'ın yürüttüğü kampanya boyunca kızıyla gurur duyduğunu söylemişti.

Taliban Swat vadisini 2007'nin sonlarında ele geçirdi ve 2009 yılında Pakistan ordusu tarafından gönderilene kadar bölgeyi yönetti.

Taliban vadide iktidardayken kız okullarını kapattı, Şeriat hukuku uygulamaya başladı ve araçlarda müzik çalınmasını yasaklamak gibi adımlar attı.

Taliban miltianlari bölgeden çıkarılmalarının ardından, vadide zaman zaman saldırılar gerçekleştirdi. Ancak bölge istikrarını korudu ve Taliban döneminde kaçan binlerce kişi geri döndü. (BBC Türkçe)