Taliban Pakistan'da okul bastı

Taliban örgütüne bağlı silahlı altı kişi, pazar günü Kandahar kentinin Pakistan sınırı yakınlarındaki bir okula saldırdı. Okulun yakınlarındaki bir polisin evine de ateş açan saldırganlar güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, çatışmada saldırganların yanı sıra, bir polis memuru ve bir sivil de öldü. Bölgedeki yetkililer saldırganların hedefinde okulun yakınlarında yaşayan Kandahar polis şefi Abdul Razzik’in olduğunu ifade etti.

Kandahar’da bir gece önce gerçekleşen başka bir saldırıda bir polis şefi, arabasına isabet eden bir bombayla öldürülmüştü. Olayda dört polis daha hayatını kaybetmişti.