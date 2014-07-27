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Dünya

Taliban Pakistan'da okul bastı

Taliban üyesi altı kişi Afganistan’ın Kandahar kentinde bir okula silahlı saldırı düzenledi. Okulun civarındaki bir polisin evine de ateş açan saldırganlar öldürüldü

27 Temmuz 2014 15:37

Taliban örgütüne bağlı silahlı altı kişi, pazar günü Kandahar kentinin Pakistan sınırı yakınlarındaki bir okula saldırdı. Okulun yakınlarındaki bir polisin evine de ateş açan saldırganlar güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. 

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, çatışmada saldırganların yanı sıra, bir polis memuru ve bir sivil de öldü. Bölgedeki yetkililer saldırganların hedefinde okulun yakınlarında yaşayan Kandahar polis şefi Abdul Razzik’in olduğunu ifade etti.

Kandahar’da bir gece önce gerçekleşen başka bir saldırıda bir polis şefi, arabasına isabet eden bir bombayla öldürülmüştü. Olayda dört polis daha hayatını kaybetmişti.

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