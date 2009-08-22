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Dünya

Taliban oy veren parmağı kesti

Afganistan seçimleri öncesinde Taliban militanlarının yaptığı tehdit gerçek oldu.

22 Ağustos 2009 03:00

Afganistan seçimleri öncesinde Taliban militanlarının yaptığı tehdit gerçek oldu. Oy veren 2 Afgan'ın parmaklarının Taliban tarafından kesildiği bildirildi. 

Afganistan'da seçimleri gözlemleyen en büyük kurum olan, Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı yöneticisi Nadir Nadiri, Taliban'ın manevi doğum yeri olarak kabul edilen Kandahar vilayetinde meydana gelen olayda, 2 Afgan seçmene oy kullanmalarının hemen ardından saldıran Taliban militanlarının, seçmenlerin seçim boyası sürülü parmaklarını kestiklerini söyledi.

Taliban militanlarının seçimlerde oy kullanan Afganların seçim boyası sürülü parmaklarını keseceği yolunda çıkan söylentiler üzerine açıklamada bulunan örgütünün bir sözcüsü, Taliban militanlarının böyle saldırılar düzenlemeyeceğini belirtmiş, ancak Taliban'ın birbirinden ayrı komutanların oluşturduğu gevşek bir örgüt yapısı olduğuna dikkati çekerek, bu komutanların kendi başlarına böyle saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

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