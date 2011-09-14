-Taliban operasyonu tamamlandı KABİL (A.A) - 14.09.2011 - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki elçilikler bölgesinde dün saldırı başlatan Taliban militanlarına yönelik operasyonun tamamlandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, internetteki sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaparak, bölgede inşaat halindeki çok katlı binaya sığınan militanların 20 saat süren çatışmaların ardından etkisiz hale getirildiğini belirtti. Sıdıkki, polisin binadaki 6 militanı öldürerek operasyonu tamamladığını, kayıplarla ilgili ayrıntılı bilginin daha sonra verileceğini ifade etti.