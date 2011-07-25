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Taliban NATO helikopterini düşürdü

Afganistan'da polis, NATO helikopterini Taliban militanlarının düşürdüğünü açıkladı...

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - Afganistan'da gerçekleşen olayla ilgili Manogay bölgesinin emniyet müdürü yaptığı açıklamada, Amerikan helikopterinin doğuda bulunan Kunar vilayetinde, Pakistan sınırı yakınında, Taliban militanlarının açtığı ateş sonucu düştüğü belirtti.

Emniyet müdürü, dün düşen Chinook kargo helikopterinin bir roketin isabet etmesi sonucunda düşmüş olabileceğini söyleyerek, daha sonra başka helikopterlerin militanlara ateş açtığını, sabah saatlerinde Afgan ordusundan iki militanın cesedinin bulunduğunu açıkladı.


'HELİKOPTERDEKİLER HAFİF YARALANDI'

Düşen helikopterle ilgili NATO sözcüsünün yaptığı açıklamada, helikopterin bugün ülkenin doğusunda düştüğü, helikopterdekilerin hafif yaralandığı ve direnişçilerin ateş açtığı kurtarma ekiplerinin, tüm mürettebat ve yolcuları yakındaki bir üsse taşımayı başardığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edilirken, Taliban militanları, helikopterin açtıkları ateş sonucu düştüğünü söylendi.

Öte yandan Afganistan'da düzenlenen saldırıda bir İtalyan askerinin öldüğü, iki askerin ise yaralandığı bildirildi. Askerin ülkenin kuzeybatısındaki Murgab bölgesinde düzenlenen saldırıda öldüğü, yaralananlardan birinin durumunun ise ağır olduğu belirtildi.


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