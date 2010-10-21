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Dünya

Taliban müzakereler için Türkiye'yi istedi

Afganistan’da Taliban ve Karzai yönetimi arasında devam eden pazarlıkların perde arkası ortaya çıkmaya başladı.

21 Ekim 2010 03:00

T24 - Taliban liderine yakın isimler AP’ye, Afganistan’la müzakerelerin Türkiye gibi üçüncü bir ülkede yapılmasının daha doğru olacağını söyledi. 

Molla Ömer’in en yakın kurmayları arasında gösterilen Müttevakil, “Eğer konuşmalar ciddileşirse bunun Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, B.A.E ya da Almanya’da yapılması daha doğru olur” dedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Taliban Türkiyeyi istiyor

Afganistan’da Taliban ve Karzai yönetimi arasında devam eden pazarlıkların perde arkası ortaya çıkmaya başladı. Amerikan New York Times gazetesi, Taliban’ın üst düzey yönetiminden üç ismin Afganistan’ın başkenti Kâbil yakınlarında Karzai’nin yakın çevresinden isimlerle görüşmeye başladığını yazdı. Gazete, Taliban liderlerinin ismini de bildiklerini, ancak Beyaz Saray’ın özel isteğiyle bunu sakladıklarını söyledi. Gazetenin Afgan kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, NATO kuvvetleri de görüşmelere kolaylık sağlıyor. Pakistan sınırından geçerek Afganistan’a giren Taliban liderleri NATO askerlerinin eşliğinde Kâbil’e kadar götürülüyor. 


NATO uçağıyla gidiyorlar

Taliban’a tutuklanmamayı ve zarar verilmesini önlemeyi vaat eden NATO bir keresinde de Taliban’ı kendi askeri uçağıyla Kâbil’deki görüşmelere taşıdı. NATO?askerlerinin teröristleri koruması tartışma yaratırken, görüşmelere katılan bir kişi NYT’ye, “Taliban ülkede rahat rahat dolaşabildiklerini görünce hükümete güvenleri artıyor” dedi. 

Yönetici kadrosu Afganistan-Pakistan sınırında konuşlanan Taliban, resmi olarak görüşmelere başladıklarını kabul etmiyor. Amerikan Associated Press (AP) Ajansı’na konuşan Taliban’ın lider kadrosuna yakın isimlerden Ahmed Müttevakil görüşmelerin yapıldığını inkâr ederken, “ABD, uluslararası camia ve Taliban arasında güven yok. Bu nedenle Taliban konuşma konusunda ciddi değil” dedi.

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