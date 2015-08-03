Taliban: Molla Mansur yeni lider değil

Geçtiğimiz gün ölen Molla Ömer’in yerine, Taliban’ın yeni lideri olarak kimin geçeceği sorusu hala önemini koruyor. Zira Taliban'ın Yüksek Konseyi, yeni liderin Molla Mansur olduğu yönündeki haberleri reddetti. Yüksek Konsey, yeni liderin, taziyelerden sonra seçileceğini açıkladı.

Örgütün en üst karar alma organı olan "Afganistan İslami Emirliği Yüksek Konseyi" tarafından basına gönderilen açıklamada, "Molla Ömer'in ölümünün ardından bir grup, kendi başına ve kendi çıkarları için Molla Ahtar Muhammed Mansur'u yeni lider olarak seçti ve bu konuda bizim ve alimlerin görüşünü almadı. Bu seçimin İslam'ın prensiplerine aykırı olduğunu düşüyoruz" dendi.



Açıklamada, Yüksek Konseyi ve Molla Ömer'in ailesine iletilecek taziyelerin ardından "alimler, mili şahsiyetler ve Taliban Yüksek Konseyi üyelerinin katılacağı bir toplantıda" yeni liderin seçileceği duyuruldu. Açıklamada, "Yeni liderin her açıdan liderlik vasıflarına sahip olması gerekir" ifadesi yer aldı.



Talibandan militanlara: Kimseye aldanmayın

Taliban'ın Yüksek Konseyi, yeni liderin seçilmesine kadar militanları "sabırlı olmaya ve kimseye aldanmamaya" davet etti.



AFP'nin haberine göre; Molla Ömer'in ailesi de Taliban eski liderinin yerine atanan Molla Mansur'a biat etmeyeceğini açıkladı. Taliban içinden bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, Molla Ömer'in oğlu Yakub ve Taliban konseyinin bazı üyelerinin, Molla Mansur'un örgütün yeni lideri olarak belirlendiği toplantıyı terk ettiklerini söyledi.



Afganistan hükümeti ve Taliban arasında resmi barış müzakerelerinin başlaması ve Molla Ömer'in öldüğünün duyurulmasından sonra Taliban'ın değişik gruplara bölündüğü belirtiliyor.



Taliban'ın Yüksek Konseyi'nin Molla Mansur'un lider seçildiğini yalanlaması da örgüt içinde ihtilafların fazla olduğunu gösteriyor.

Afganistan Talibanı, 31 Temmuz'da Molla Ahtar Muhammed Mansur'un, Taliban'ın Yönetim Şurası ve alimler tarafından uzun istişarelerin ardından örgütün yeni lideri olarak seçildiğini duyurmuştu. Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, Yönetim Şurası'nın ve alimlerin Molla Ahtar Mansur'a "Emir-ül Müminin" olarak biat ettiğini belirtmişti.

Molla Mansur'un Taliban'ın eski lideri Molla Ömer'e çok yakın olduğunu vurgulayan Mücahid, "Molla Mansur, Molla Ömer'in çok güvendiği bir kişiydi ve yaşadığı dönemde de önemli görevler yürütmüştü. Mansur, yıllarca Taliban'ın icra işlerinin sorumlusu olarak görev yaptı" demişti.



Afganistan'ın güneyinde Taliban'ın etkin olduğu Kandehar kentinde 1960'lı yıllarda dünyaya gelen Molla Mansur, Taliban yönetimi döneminde Afganistan'da Havacılık Bakanı olarak görev yapmıştı.



ABD liderliğindeki NATO güçlerinin askeri müdahalesi sonucu Taliban iktidarının sona ermesinin ardından örgütünün yönetici şura üyesi olarak belirlenen Mansur, son beş yıldan beri Molla Ömer'in yardımcısı olarak görev yapıyor ve örgütün icra işlerine bakıyordu.



Birleşmiş Milletler'e göre, Mansur uyuşturucu ticaretinde önemli bir role sahipti.