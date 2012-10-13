Taliban militanları tarafından vurulan Malala hayata döndü

Pakistan'ta Taliban militanları tarafından vurulan 14 yaşındaki Malala Yusufzay'ın sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu

Pakistan'da Taliban militanları tarafından, kızların okuması için kampanya yürüten 14 yaşındaki Malala Yusufzay'ın geçtiğimiz günlerde vurulması büyük tepkilere neden olmuştu. Edinilen en son habere göre Malala'nın omzundaki ikinci kurşunun da çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı.

Doktor Mümtaz Khan,"Kurşun beyninin bir bölümünü etkilemiş, ancak durumu daha iyi, hayatta kalma oranı yüzde 70" dedi. Malala'nın sağlık durumunun kötüleşmesi halinde Birleşik Arap Emirlikleri ya da İngiltere'ye götürülmesi için vize işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

Pakistan Hükümeti, Taliban üyelerinin yakalanmasına fayda sağlayacak bilgi veren kişiler için 104 bin dolar ile ödüllendireceğini açıkladı. Karaçi, Lahor ve Ravalpindi gibi kentlerde Malala'ya yapılan saldırı ve Taliban'a tepki amaçlı protestolar düzenlendi.

Pakistan’da kızların eğitimi için verdiği mücadele ile hükümetin Milli Barış Ödülü'ne layık gördüğü Malala, 11 yaşındayken de İngiliz yayıncılık kuruluşu BBC’nin Urduca servisinde Taliban yönetimi altındaki hayatını anlatan günlük yazması uluslararası kamuoyunda tanınmasını sağlamıştı.