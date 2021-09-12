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Dünya

Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü

Taliban, Penşir vilayetinde kontrolü ele geçirdiklerini söylerken direnişçiler çatışmaların sürdüğünü belirtiyor

12 Eylül 2021 08:22

Afganistan’da direniş güçlerinin bulunduğu Penşir vilayetinde ülkenin eski başkan yardımcısının erkek kardeşinin Taliban militanları tarafından öldürüldüğü duyuruldu. 

Yeğeni, eski Afganistan Başbakan Yardımcısı ve Taliban karşıtı direniş lideri Amrullah Saleh’in kardeşi Rohullah Azizii’nin şöförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğünü söyledi. Azizi'nin arabayla nereye gittiğinin bilinmediği de belirtildi. 

Amrullah Saleh, kendisinin Afganistan’ın aktif lideri olduğunu söylerken Penşir vilayetinde çatışmalar Taliban karşısında sürüyor. Taliban ise Penşir’de kontrolü sağladıklarını savunuyor. 

Taliban, ABD’de 11 Eylül’ün anması yapılırken Afganistan’da kurdukları yeni hükümet için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bayrak dalgalandırdı.

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