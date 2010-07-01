Taliban meydan okudu

T24- Taliban kazanan tarafın kendilerini olduğunu dile getiriyor.



Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid bir aracı vasıtasıyla BBC'ye yaptığı açıklamada, mücadelede üstünlüğün kendilerinde olduğunu ve zafer kazanacaklarına emin olduklarını söyledi.



Sözcü ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmeyi düşündüğünü gösteren işaretlerin kendilerini daha da cesaretlendirdiğini dile getirdi.



BBC'ye gönderilen açıklamada şu satırlar yer alıyor:



"Yabancı güçler ülkeden çekilene kadar hiç kimse ile konuşmayız. Ne (Afganistan Devlet Başkanı Hamid) Karzai ile ne de yabancılarla."



"Bu savaşı kazanmakta olduğumuza inanıyoruz. Üstünlük bizdeyken, yabancı askerler çekilmeyi düşünürken ve düşmanlarımızın saflarında ayrışmalar yaşanırken neden müzakere edelim ki?"



Taliban ile teması gerçekleştiren BBC muhabiri John Simpson Taliban'ın kastettiği ayrışmanın, ABD'nin Afganistan'daki güçlerinin komutanı Orgeneral Stanley McChrystal'ın görevden alınması olduğuna işaret ediyor.



McChrystal'ın görevine, bir röportajında Amerikan yönetiminin üst düzey isimleriyle ilgili olarak kullandığı alaycı ifadeler nedeniyle Başkan Barack Obama tarafından son verilmişti.



BBC muhabiri John Simpson Taliban'ın bu meydan okuyan tavrının propaganda olarak okunabileceğini, ancak Afgan halkının büyük bölümünün de tabloyu böyle gördüğünü vurguluyor.



Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanlığı görevini Orgeneral McChyrstal'dan devralan Orgeneral David Petraeus bugün Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek tıklayın üye ülkelere bilgi verdi.



Müttefik ülkelere önümüzdeki döneme ilişkin planlarını aktaran Petraeus daha sonra Afganistan'a geçecek.



ABD Karzai'ye yardımı azaltıyor





Amerika ile Afganistan hükümeti arasındaki yolsuzluk gerilimi yeniden tırmandı.



ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı bir komisyon, Afgan hükümetine yapılan mali yardımda 4 milyar dolar kesintiye gitmeye karar verdi.



Karar Afgan siyasetçilerin ülke dışına yüksek miktarda para aktardığı haberlerinin ardından geldi.



Askeri harcamalar ve insani yardımın ise bu adımdan etkilenmeyeceği belirtiliyor.



Ayrıca komisyonun önümüzdeki aylarda yapacağı inceleme sonucu koşullar olumlu bulunursa, kesilen yardıma tekrar başlanabilecek.