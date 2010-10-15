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Dünya

TALİBAN LİDERLERİNDEN HÜSEYİN ÖLDÜRÜLDÜ İSLAMABAD (A.A)

15 Ekim 2010 23:25

-TALİBAN LİDERLERİNDEN HÜSEYİN ÖLDÜRÜLDÜ İSLAMABAD (A.A) - 15.10.2010 - Pakistan Taliban Örgütü'nün (TTP) en çok aranan liderlerinden Hafız Hüseyin'in Kuzey Veziristan bölgesinde ABD insansız uçağı saldırısı sonucu öldüğü bildirildi. ABD tarafından başına daha önce 50 milyon dolar ödül konulan Hüseyin, çocuk yaşlardaki militanları intihar komandosu olarak yetiştiren TTP komutanı olarak biliniyordu. Hüseyin'in öldürüldüğü, Pakistan istihbarat kaynakları tarafından da doğrulandı.  ABD insansız uçağı tarafından öğle saatlerinde Kuzey Veziristan'ın Mir Ali köyünde bir hedefe düzenlenen saldırıda dört Taliban militanı öldürülmüştü.

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