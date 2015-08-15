Taliban liderinden El Kaide'ye 'biat' teşekkürü

Afganistan'da Molla Ömer'in ölümünün ardından Taliban'ın yeni lideri olan Molla Ahtar Mansur, El Kaide'nin lideri Ayman el-Zevahiri'ye, kendisine biat ettiği için teşekkür etti.

Radikal'de yer alan habere göre, Taliban'ın internet sitesinde Molla Mansur tarafından Molla Ömer'in ölümü dolayısıyla yayınlanan ve taziyelere dönük bir teşekkür mesajı taşıyan açıklamada, "Saygıdeğer Ayman el-Zevahiri'nin biatını kabul ediyorum. Ona ve tüm mücahitlere teşekkür ediyorum" ifadesi kullanıldı.

Ayman El Zevahiri, geçen günlerde yaptığı açıklamada, El Kaide'nin, Molla Mansur'a biat ettiğini duyurmuştu.