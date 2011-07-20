-TALİBAN LİDERİ ÖLDÜ MÜ KABİL (A.A) - 20.07.2011 - Afganistan'da Taliban lideri Molla Ömer'in öldüğü iddia edildi. İki Taliban sözcüsü, iddiayı yalanladı. Sözcüler, cep telefonları, e-postaları ve internet sitelerinin "hack"lenerek Molla Ömer'in öldüğü mesajının yollandığını belirtti. Mesajların Taliban sözcüleri Zebihullah Mücahid ve Muhamed Kari Yusuf'un eskiden kullandığı cep telefonu numaralarından gönderildiği bildirildi. Mesajda, "Manevi Lider Molla Muhammed Ömer Mücahid öldü. Allah rahmet eylesin" denildiği kaydedildi. Zebihulah Mücahid, bunun Amerikan istihbaratının işi olduğunu söyleyerek, öcünü alacaklarını ifade etti. Yusuf da bunun NATO liderliğindeki güçlerin psikolojik savaş girişimi olduğu görüşünü savundu. Başına 10 milyon dolar ödül konulan Taliban lideri Mola Ömer, dünyanın en çok arananları arasında bulunuyor. Molla Ömer'in Mayıs ayında da öldüğü iddia edilmiş, Afganistan'daki özel bir televizyonun haberi çeşitli kaynaklarca yalanlanmıştı.