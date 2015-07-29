Taliban lideri Molla Muhammed Ömer öldü

Afgan hükümet kaynakları Taliban lideri Molla Muhammed Ömer'in bir süre önce öldüğünü açıkladı.

Taliban yetkililerinden konu ile ilgili herhangi bir doğrulama henüz gelmedi.

Taliban'ın ruhani lideri olarak kabul edilen ve 55 yaşında olduğu tahmin edilen Molla Ömer 11 Eylül saldırılarını düzenleyen El Kaide lideri Usame Bin Ladin’e destek vermişti.

Molla Ömer'in geçtiğimiz hafta yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, Afgan hükümetiyle Taliban arasındaki barış görüşmelerine destek verdiği bildirilmişti.

Molla Ömer, ABD öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle Taliban’ın devrildiği 2001 yılından bu yana kamuoyunca görülmedi.

Molla Muhammed Ömer kimdir?

1959 yılında Afganistan’ın Kandehar şehrinde doğdu. 1996'da Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesiyle Afganistan'ın büyük bir kısmı tarafından devlet başkanı olarak tanınmasına rağmen, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler üyesi birçok ülke tarafından tanınmadı.

1996 - 2001 arasında Afganistan'ı yönetti. Onun döneminde Afganistan'da kadınların çalışması yasaklanarak, kız çocuklarının eğitim görmesi engellendi. Erkeklere sakal, kadınlara ise peçe zorunluluğu getirildi.

Taliban rejiminin 2001'de yıkılmasından sonra ABD'li yetkililerce Usame bin Ladin ve El-Kaide'yi sakladığı ve koruduğu gerekçesiyle aranmaktadır. ABD'li bazı yetkililer Molla Ömer'i 11 Eylül Saldırılarının planlayıcıların biri olmakla suçlamaktadır.