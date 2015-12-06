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Dünya
Deutsche Welle

Taliban lideri Molla Mansur hayatta mı?

Taliban lideri Molla Mansur'un öldüğü yönündeki haberleri reddediyor. Örgüt, Mansur'a ait olduğunu iddia ettiği sesli bir mesaj yayınladı.

06 Aralık 2015 16:39


Farklı basın organlarına cumartesi günü gönderilen sesli mesajda Taliban'ın lideri Molla Mansur olduğunu iddia eden bir kişinin konuşması yer alıyor. 16 dakikalık mesajda "Kaçlak'ta yaralandığım ya da öldüğüm yönündeki söylentiler gerçek değil" ve "Bu mesajı hala yaşadığımı herkese duyurmak için kaydettim" gibi ifadelere yer veriliyor.

Mesajda Pakistan'da yapılan örgüt toplantısında silahlı çatışma yaşandığı iddiasının "ince hesaplanmış bir propaganda olduğu" iddia ediliyor.

Mesajın gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Ancak gerek Taliban'ın bazı üst düzey isimleri, gerekse birçok uzman, mesajın gerçeği yansıtmadığı ve örgüt tarafından zaman kazanma amaçlı yayınlandığı görüşünde. Uzmanlar bu bağlamda özellikle Mansur'un elinde günün gazetesini tuttuğu görüntülü bir mesaj yerine sesli bir mesaj kullanılmış olmasına dikkat çekiyor.

Mansur'un sağlık durumu hakkında günlerden beri çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Hafta ortasında Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un Pakistan'ın Kuvetta şehri yakınlarında yapılan bir buluşmada ağır yaralandığı iddia edilmiş, cuma günü ise Afganistan hükümet sözcüsü Sultan Feyzi Twitter üzerinden gönderdiği bir mesajda çatışmada yaralanan Mansur'un öldüğünü duyurmuştu. Taliban ise iddiaları yalanlamıştı.

Mesajda adı geçen Kaçlak, Kuvetta şehri yakınlarında bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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