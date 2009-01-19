Taliban kız okullarını havaya uçurdu

'Pakistan'ın İsviçresi' Svat Vadisi

11 Eylül saldırılarından sonra 7 Ekim 2001'de, El Kaide terör örgütü lideri Bin Ladin'in sığındığı ülke olarak işaret edilen Afganistan'daki Taliban rejimine karşı askeri müdahale başlatan ABD'ye ve daha sonra ülkeye yerleşen NATO güçlerine rağmen Taliban hala yok olmaktan çok uzak.Son zamanlarda saldırılarını yoğunlaştıran Taliban'ın, Afganistan’ın başkenti Kabil’de, önceki sabah Almanya Büyükelçiliği binası önünde düzenlenediği saldırıda 4'ü Afgan, biri ABD’li 5 kişi öldü, 30 kadar kişi yaralandı.Yetkililer, Taliban'ın bölgede şimdiye kadar 170 okulu tahrip ettiğini bildiriyor.Muhaliflerine karşı acımasızca şiddete başvuran Taliban yüzünden birçok ailenin yakındaki Peşaver ve Merdan kentlerine göç ettiği, birçok polisin de kaçtığı veya görev yapmak istemediği belirtiliyor.Korkudan görev almayan öğretmenlerin de hükümetin kendilerini koruyacağına inanmadığı ifade ediliyor.Svat Öğretmenler Birliği, hükümet bölgeye tam anlamıyla barış getirirse ve militanların radyosunu kapatırsa üyelerinin işlerine döneceğini bildirdi.Saldırılara karşı sömestr tatili uzatılmış, güvenlik durumunda gelişme sağlanıncaya kadar 900'dan fazla okulun kapalı kalacağı açıklanmıştı. Şimdi 125 bin kız çocuğunun eğitim geleceği belirsizliğe girmiş durumda.Şeriat rejimi kurmak isteyen militanlar, 2007'de Svat Vadisi'nde hükümetle çatışmaya başladı. Bölge sakinleri, 18 ay içinde Taliban'ın vadi ile bölgenin en büyük şehri Mingora'nın dörtte üçünden fazlasının kontrolünü ele geçirdiğini belirtiyor.Yerel komutan Mevlana Fazlullah'ın liderliğindeki Taliban, berber dükkanlarını kapatıyor, zenginlerin evlerini yıkıyor, siyasi suikastler düzenliyor ve adam kaçırıyor, kafa uçuruyor...Kuzeybatı Sınır Eyaleti sınırları içinde bulunan Svat Vadisi, bir zamanlar "Pakistan'ın İsviçresi" diye biliniyordu ve balayı çiftleriyle diğer turistlerin uğrak yeriydi.