Taliban kaynağı: Yeni hükümet 11 Eylül'de yemin edecek; Türkiye de davetli

Taliban kaynağı, yeni hükümetin yemin töreninin 11 Eylül'de, yani El Kaide'nin ABD'de 2001 yılında yaptığı koordineli saldırılarla yaklaşık 3 bin kişiyi öldürdüğü tarihin 20. yıl dönümünde yapılacağını bildirdi.

Rusya devleti tarafından fonlanan İngilizce haber ajansı Sputnik'e konuşan Taliban kaynağı, törene şu ana kadar Rusya, Çin, Katar, Pakistan ve İran'ın davet edildiğini ifade etti.

Kaynak, Afganistan'ın yeni Başbakan Yardımcısı Molla Abdülgani Baradar'ın bazı delegasyonları kişisel olarak davet etmek için Katar'a gittiğini ifade etti.

Taliban'ın yeni kuracağı 'geçiş hükümeti'nde eski Taliban rejiminde görev alan ve ABD ile BM'nin küresel terör listesinde bulunan isimler yer alıyor.

11 Eylül saldırıları, ABD'nin Afganistan'a girme kararı almasının ana nedeniydi.