Taliban karşıtı Afganistan Ulusal Direniş Cephesi: Binlerce savaşçımız var

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Pençşir'deki Taliban karşıtı direniş grubu Afganistan Ulusal Direniş Cephesi (AUDC), savaşmaya hazır binlerce üyeleri olduğunu belirtti.

BBC'ye konuşan AUDC Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Nazari, Taliban'la barışçıl bir şekilde masada çözüm istediklerini, ancak "gerekirse" çatışmadan kaçınmayacaklarını ifade etti.

Nazari, "Müzakere yoluyla çözüm olmazsa saldırganlığın hiçbir türlüsünü kabul etmeyeceğiz" dedi.

Taliban, henüz ele geçiremediği tek vilayet olan Pençşir'i kuşatma altına aldıklarını açıklamıştı. Direnişten bazı isimler de militan grubun vilayet içinde ilerleme kaydettiğini ifade etmişti.

AUDC'nin kurucusu ve lideri Ahmet Mesud da bu sabah Reuters'a yaptığı açıklamada "Taliban'ın doğru yönde ilerlemenin tek yolunun müzakere olduğunu anlamasını istiyoruz" dedi ve "Bir savaş çıkması taraftarı değiliz" diye konuştu.

Mesud'un babası Ahmad Shah Mesud, 1980'lerde anti-Sovyet direnişinin önemli isimlerindendi.