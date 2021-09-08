Taliban: Kadınların kriket ve benzeri sporlar yapması İslam'a uygun değil; yasak olacak

T24 Dış Haberler

Taliban, Afgan kadınların kriket ve "benzeri" sporları yapmalarının yasaklanacağını açıkladı.

Avustralya kanalı SBS'ye konuşan Taliban Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmadullah Vasik, kadın sporlarının "hem gereksiz, hem de uygunsuz" olduğunu iddia etti. Vasik, "Kadınların kriket oynamasına izin verilmeyeceğini düşünüyorum çünkü onların kriket oynamasına gerek yok" dedi.

"Krikette kadınlar surat ve vücutlarını kapatamayacakları bir durumla karşılaşabilirler" diyen Taliban mensubu, "İslam kadınların böyle görünmesine izin vermez" diye devam etti.

Vasik, "Medya çağındayız. Fotoğrafları, videoları çekilecek; sonra insanlar bunları izletecekler. İslam ve İslam Emirliği kadınların kriket veya teşhir olacakları hiçbir sporu yapmasına izin vermez" ifadelerini kullandı.