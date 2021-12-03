Taliban: Kadınlar mal, mülk değil; zorla evlendirilemezler

Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban, 'kadınların mülk olmadığı ve kendi rızaları dışında evliliğe zorlanamayacakları' yönünde bir kararname yayımladı.

Ancak kararnamede kadınların eğitimi ya da çalışmalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yer almadı.

Örgüt sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından kamuoyu ile paylaşılan kararnamede, "Kadın bir mal/mülk değildir, asil ve özgür bir insandır. Kimse kadını barış karşılığında... veya düşmanlığı sona erdirmek için kimseye veremez." ifadeleri yer aldı.

Dul kadınlara mülkiyet hakkı

Ayrıca kadınların evliliğe zorlanmamaları ve dul kadınların, ölen kocalarının malından pay almaları gerektiğini belirterek, evlilik ve kadınların mülkiyet haklarıyla ilgili yeni kurallar getirildi. Kararnamede, mahkemelerden karar sürecinde yeni kuralları dikkate alması istendi.

Din ve enformasyon bakanlıklarının da bu hakları destekleyici pozisyon alması gerektiği dile getirildi.

Bununla birlikte, söz konusu kararnamede uluslararası toplumun yakından takip ettiği kadınların eğitim ve iş konusu gündeme gelmedi.

Taliban, 1996-2001 yılları arasında iktidarda bulunduğu dönemde kadınların eğitim ve çalışma haklarını elinden almış ve kadınları sosyal hayattan tecrit etmişti.