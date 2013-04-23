Taliban, kaçırdığı iki kişinin ellerini ve bacaklarını kesti

Afganistan'da Taliban militanları, NATO destek kuvvetleri ile birlikte çalıştığı gerekçesiyle kaçırdıkları iki kişinin ellerini ve bacaklarını kestiler.

Afganistan'da Taliban militanları, Batı Herat bölgesinde NATO destek kuvvetlerine lojistik yardım sağlayan bir şirkette çalışan iki kişiyi kaçırdı.

Çıkarıldıkları illegal mahkeme tarafından NATO kuvvetlerine destek verdikleri gerekçesiyle suçlu bulunan iki kişinin, mahkemece verilen hüküm gereği birer kolu ve bacağının kesilerek dün serbest bırakıldığı bildirildi.

Herat Polis ofisinin sözcüsü Nur Han Nekzad duruma ilişkin olarak yapığı açıklamada, 'Bu iki adam Koshk Robat Sangi bölgesinden. Onlar Taliban tarafından yakalandılar. İkisi de birer kollarını ve bacaklarını kaybettiler' ifadelerine yer verdi.

Polis şefi Albay Muhammed Hüseyin tarafından yapılan açıklamada Afganistan'ın Gazni kentinde Dayak bölgesindeki bir polis kontrol noktasına düzenlenen son saldırıda 6 polisin Taliban militanları tarafından öldürüldüğü ve 1'inin çatışmadan yaralı olarak kurtulduğu belirtildi. Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid tarafından bu saldırıların üstlenildiği bilgisine de ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Afganistan'daki militarist eylemlerdeki son durum için geçen seneye göre kıyaslandığında yüzde 47 oranında bir artışın olduğu kaydedildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 aylık periyotta Afgan ordusunun 2 bin 209 askeri operasyon düzenlediği belirtildi. Bu operasyonlar esnasında 467 militanın öldürüldüğü, 362'sinin ise tutuklandığı belirtildi. Operasyonlar esnasında Afgan ordusundaki kayıp sayısının ise 107 olduğu kaydedildi.