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Dünya

Taliban Kâbil'de yabancıları vurdu

Afganistan’da NATO güçlerine sıkı direniş sergileyen Taliban, Kâbil’de intihar saldırılarından sonuncusuyla yabancı diplomatları hedef aldı.

27 Şubat 2010 02:00

T24 - Afganistan’da NATO güçlerine sıkı direniş sergileyen Taliban, başkent Kâbil’de koordineli intihar saldırılarından sonuncusuyla yabancı diplomatları hedef aldı.

Dün Kabil’in oteller semti Şar-ı-Nav’da Park Residence ile Arya Misafirhanesi’ne yönelik eşzamanlı saldırılarda 17 kişi ölürken, en az 38 kişi yaralandı.

Ölenlerden biri İtalyan diplomatik danışman Pietro Antonio Colazzo, biri Fansız ve dokuzu Hindistanlı. Yaralılardan sekizi de yabancı. Park Residence’ın önünde bomba yüklü aracın infilakının ardından üç militanın silahlarla saldırıya geçtiği, birinin otele girip bir odaya sığındığı, baskını sırasında üzerindeki bombaları patlatarak üç polisi öldürdüğü belirtildi. Ölen İtalyan’ın da ölmeden önce telefonla polise aradığı kaydedildi. Hedef alınan Aria’da ise 12 Hindistanlı doktorun kaldığı kaydedildi. Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin şiddetle kınadığı, Hindistan Dışişleri Bakanı S.M. Krişna’nın ‘Barbarca’ dediği saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, NATO’nun Merce’ye yönelik ‘müşterek operasyonuyla’ çakışan saldırıya sekiz militanın katıldığını açıkladı.


Taliban komutanı yakalandı

Bu arada Pakistan Taliban komutanlarından Abdul Aziz  de Karaçi’de yakalandı. Bu ay Taliban’ın iki numaralı ismi Molla Birader’in yakalanması sonrası Taliban’ın 16 yönetici ya ele geçirildi ya da öldürüldü.

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