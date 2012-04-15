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Dünya

Taliban Kabil'de parlamento binasına saldırdı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki patlamaları Taliban üstlendi

15 Nisan 2012 17:17

Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de biri parlamentoyu hedef alan üç saldırı düzenledi. Saldırıları Taliban üstlendi. Bölgedeki AFP muhabiri ve polis, özellikle ABD büyükelçiliği civarında patlamalar ve silah seslerinin duyulduğunu belirtti. Polis, aynı saatlerde Logar vilayetinde çok sayıda intihar bombacısının Amerikan üssü yakınlarındaki hükümet binalarına saldırı düzenlendiği, saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını açıkladı. Bu arada Taliban, Kabil\'deki saldırıları üstlendiğini bildirdi. Öte yandan Gardez ve Celalabad\'da da saldırılar olduğu bildirildi.

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