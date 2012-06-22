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Dünya

Taliban Kabil'de otel bastı, 13 kişi öldü!

Afganistan İçişleri Bakanlığı, militanların hepsinin öldürüldüğünü söyledi

22 Haziran 2012 14:09

Afgan yetkililer, Kabil'in hemen dışında yer alan bir otele Taliban militanlarının düzenlediği saldırının sona erdiğini ve olayda en az 13 kişinin can verdiğini söyledi.

Karga Gölü bölgesinde yer alan Spozhmai Oteli'ne perşembe gecesi baskın düzenleyen militanlar oteldekileri rehin alarak güvenlik güçleriyle 12 saat boyunca çatıştı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, militanların hepsinin öldürüldüğünü söyledi. Saldırının sorumluluğunu üstlendiğini açıklayan Taliban, otelin zengin Afganlar ve yabancı uyruklular tarafından ''çılgın partiler'' düzenlemek için kullanıldığını iddia etti. Ölenler arasında dört otel bekçisi ve dört sivil yer alıyor. Saldırı sırasında otel sakinlerinden bazılarının kaçmak için camlardan atladığı bildirildi. Ülkede bulunan ABD liderliğindeki güvenlik güçleri, Afgan güvenlik güçlerine militanlara yönelik operasyonunda destek verdi. (BBC Türkçe)

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