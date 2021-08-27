Taliban, Kabil Havaalanı'nın işletilmesi için Katar'dan da teknik yardım istedi

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın Kabil Havaalanı'nın çalıştırılabilmesi için Katar'dan teknik yardım istediği bildirildi.
El Cezire, Taliban kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, söz konusu teklifin Katar yetkililerine iletildiğini aktardı.
Euronews'in haberine göre; Taliban'ın önce Türkiye'den teknik destek istediğini aktaran Reuters, radikal İslamcı grubun 31 Ağustos'ta yabancı ülkelerin birlikleri ülkeden ayrıldıktan sonra Türk askerlerini de topraklarında istemediğini hatırlattı.
Türkiye'nin NATO birlikleri ayrıldıktan sonra Afganistan'dan ayrılacağını aktaran Reuters, güvenlik açısından birliklerinin Afganistan'da kalmaması halinde Türkiye'nin sadece havaalanının teknik olarak işletilmesini kabul etmediğini duyurdu.
Kabil Havaalanı'nda dün yaşanan kanlı intihar saldırıların ardından burasının çalıştırılmasının oldukça tehlikeli olabileceği öngörülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı da Afganistan'daki Türk askerlerinin tamamen tahliye edildiğini duyurdu.
Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 170'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.