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Dünya

Taliban, Kabil'e yaklaşırken ABD, diplomatların tahliye sürecini başlattı

Taliban, Kabil dışında tüm büyük şehirlerde kontrolü ele geçirdi

15 Ağustos 2021 08:14

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken ABD Kabil'deki Büyükelçilik'ten diplomatları tahliye etme sürecini başlattı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Afganistan'da Taliban militanları son olarak Nangargar vilayetinin merkezi Celalabad'ı da ele geçirdi.

Taliban'ın artık Kabil dışında bütün büyük şehirlerde kontrolü ele geçirdiği belirtilirken ABD'de tahliye sürecine başladı.

İsmini vermek istemeyen bir ABDli yetkili "Şu an ayrılan az sayıda insan var. Personelin büyük bir bölümü ayrılmaya hazır. Büyükelçilik çalışmaya devam ediyor" dedi.

Britanya'nın da Kabil'deki tahliye sürecinin pazartesi başlaması bekleniyor.

Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 25 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 9 vilayet merkezinde hakim durumda.

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