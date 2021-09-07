Taliban, Kabil'deki protestolara ateş açarak müdahale etti

Taliban, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bir protestoya ateş açarak müdahale etti.

BBC’de yer alan habere göre, Afganistan’da Taliban’ın yönetimine karşı çıkan ve kadınların hakları için çağrıda bulunan binlerce kişi Kabil’de sokağa çıktı. Protestocular, Taliban’a destek verdiğini belirterek Pakistan karşıtı sloganlar da attı.

Protesto yerinden çekilen görüntülerde Taliban militanlarının silahlarıyla havaya ateş açarak müdahalede bulunduğu görüldü. BBC’nin ekibinin protestoları görüntülemesine izin verilmediği, Afganistan’ın Tolo haber ajansından bir kameramanın gözaltına alındığı belirtildi.

Kabil’de kadınlar bir haftadır protestolar düzenlerken bugün eşitlik ve güvenlik talep eden gösterilere erkekler de katıldı.