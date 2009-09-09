Taliban insan haklarına başvuruyor!

Taliban, Kunduz’da sivillerin ölümüne neden olan NATO saldırısıyla ilgili dünya çapında yardım ve soruşturma açılmasını istedi.



Afganistan’daki Taliban hareketi, geçen hafta Kunduz vilayetinde 2 tankeri hedef alan NATO’nun hava saldırısında onlarca sivilin ölmesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları kuruluşlarının soruşturma yapmasını istedi. Bu açıklama üzerine Taliban’ın Afganistan’da yabancı müdahalesine tümüyle karşı çıkan politikasında bir değişikliğe işaret ettiği yorumu yapılmaya başlandı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin internet sitesinde yer alan habere göre, Taliban, NATO saldırısının kınanması ve gelecekte bu tip olayların önlenmesi için dünya çapında insan hakları kuruluşlarına, BM yetkililerine ve hükümetlere çağrıda bulunduklarını duyurdu.



Taliban’ın açıklamasında, “Şüphesiz Kunduz’da büyük bir suç işlenmiş ve siviller hedef alınmıştır. Bu tür suçlar konusundaki uluslararası yasalar, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Cenevre Konvansiyonları gayet açıktır. Eğer BM, Uluslararası Af Örgütü ve insan hakları kuruluşları, insan haklarını gerçekten tanıyor ve önemsiyorsa, gerçekler ve yalanlar ortaya çıkacaktır” denildi.

BBC’nin Kâbil muhabiri David Loyn, Taliban’ın bu açıklamasının, Afganistan’a her türlü yabancı müdahalesine karşı çıkma politikasının değiştiğini gösterdiğini belirtti.



Taliban, Kunduz’daki olayda, tankerlerden yakıt almaya çalışan çoğu çocuklu aileler olmak üzere 150 kadar sivilin öldüğünü öne sürüyor. NATO, 4 Eylül’de Kunduz’da yakıt tankerlerini kaçıran Taliban militanlarının hedef alındığı hava saldırısıyla ilgili soruşturmasını henüz tamamlamamakla birlikte birkaç sivilin öldüğünü kabul etmişti. Afganistan’ın önde gelen sivil toplum kuruluşu Afganistan Hakları İzleme ise, 60-70 sivilin öldüğünü belirtmişti.



Öte yandan, söz konusu hava saldırısının emrini bir Alman komutanın verdiğinin ortaya çıkmasının ardından Almanya’da başlayan tartışma da sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün parlamentoda yaptığı açıklamada, tek bir masum insanın hayatını kaybetmesinin bile kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, sivil kurban olması durumunda bundan büyük üzüntü duyacaklarını söyledi. Yeşiller Partisi Meclis Grubu Eş Başkanı Jürgen Trittin ise, hükümeti sert bir dille eleştirerek, bu saldırıyla Almanya’nın Afganistan’daki stratejisinin yanlış olduğu şeklinde bir imaj yaratıldığını savundu.



Havaalanına intihar saldırısı



Afganistan’ın başkenti Kâbil’de uluslararası havaalanının girişinde düzenlenen intihar saldırısında 3 sivil öldü, 7 kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi. Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, saldırının bir NATO konvoyunu hedef aldığını ve olayda konvoydaki 3 aracın imha edildiğini söyledi. Bir görgü tanığı, bomba yüklü aracın havaalanı girişinde 3-4 araçlık konvoya çarptığını bildirirken, özel bir televizyon kanalı, olayda Afgan ve yabancı askerlerden ölenler olduğunu duyurdu.



200 bin oy iptal



Afganistan’da 20 Ağustos’ta yapılan devlet başkanı seçimleriyle ilgili tartışmalar sürerken, yaklaşık 200 bin oyun seçim yolsuzluğu nedeniyle iptal edildiği belirtildi.



Seçim Komisyonu yetkilileri, 447 sandığın iptal edildiğini, bunun yaklaşık 200 bin oy anlamına geldiğini söyledi. Komisyon ayrıca, Gazni, Paktika ve Kandahar vilayetlerinde yolsuzluk yapıldığının belirlendiğini, bunlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Komisyondan yapılan açıklamada, katılımın yüzde 100 olduğu ya da bir adaya yüzde 95’ten fazla oy çıkan sandıklarda kullanılan oyların yeniden sayılacağı kaydedildi.