Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'da derin yoksulluk: İnsanlar geçinebilmek için organlarını satıyor

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Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da halk derin bir yoksullukla mücadele ediyor. Herat viyaletinde paraya ihtiyacı olan bazı insanların böbreklerini satmak zorunda kaldığı belirtildi.

Euronews'da yer alan habere göre, 2021'in Ağustos ortasında Taliban yönetimi ele geçirdiğinde de zor durumda olan Afganistan ekonomisi, Taliban'la çalışmayı kabul etmeyen uluslararası topluluğun Afganistan'ın yurt dışındaki varlıklarını dondurması ve finansmanı kesmesiyle çöküş noktasına yaklaştı.

Krizin sonuçları, 40 yıl savaş gören, iş bulamayan Afgan halkı için çok daha ağır oldu.

Ürolog ve böbrek nakil cerrahı Doktor Nasir Ahmad, 2021 yılı içinde 85 böbrek nakli gerçekleştirdiğini söyledi. Ahmad, karşılıklı rıza çerçevesinde böbrek bağışlayan ve satın alanın alışverişi, yaklaşık 600 bin-800 bin Afgan Afganisi'ne gerçekleştirdiğini söyledi.

Ahmad, böbreklerini satanların çoğunun ailesini geçindirmekte zorlanan yoksul insanlar olduğunu söyledi.

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmad Shekaib, insanların organlarını satarak kısa vadeli kazanç sağladığını ancak hayatlarını riske attığını söyledi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle İran'a kaçan ancak daha sonra sınır dışı edilen 40 yaşındaki Ghulam Hazrat, geri döndüğünde parasız kaldığını, çözümü böbreğini satmakta bulduğunu söyledi.

Hazrat "Para dilenemezdim. Dilenemem. " dedi.