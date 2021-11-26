Taliban'ın kadınların medyadaki yerine ilişkin yeni yönergesi, aktivistleri ve gazetecileri endişelendiriyor

Afganistan’da gazeteciler ve aktivistler, Taliban’ın kadınların medyada yer almasına ilişkin yeni dini yönergeye ilişkin endişelerini dile getirdi.

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, kadın gazetecilerin İslam’a uygun giyinmesi ve içinde kadınların bulunduğu dizilerin yayından kaldırılmasını isteyen bir yönerge yayınladı.

Faziletin Teşviki ile Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı sözcüsü Akif Muhajir “Bunlar kural değil ancak İslami bir yönerge” demişti.

Aktivistler, bu yönergelerin ülkede kalan kadın gazetecilere saldırmak için kullanılabileceğini söyledi.

Afganistan’da kadınlar televizyon kanalını kuran gazeteci Zahra Nabi, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesiyle kanalını kapattığını söyledi. Nabi “Bütün medya Taliban kontrolü altında” dedi.

Nab “Kendimi gazeteci olarak tanıtmıyorum” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İslami yönergenin kadınlara zarar vereceğini söyledi.

Taliban, kadınların hükümetteki üst düzey görevlerde yer almasını yasaklamış, Kadın Bakanlığı, kadın sporları ve cinsiyet temelli şiddeti önlemek için kurulan sistemin kaldırılmasına neden olmutu.