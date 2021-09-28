Taliban'ın Kabil Üniversitesi'ne atadığı rektör: İslami ortam sağlanmadıkça, kadınların üniversitelere girmesine veya çalışmasına izin verilmeyecek

Taliban'ın Kabil Üniversitesi'ne atadığı yeni rektör, kadınların üniversitede ders vermelerini ve eğitim almalarını yasakladı.

Euronews'da yer alan habere göre, Kabil Üniversitesi'nin başına getirilen Muhammed Eşref Gayreti, Twitter hesabından, "Kabil Üniversitesi Rektörü olarak sizlere sesleniyorum; Herkes için gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça, kadınların üniversitelere girmesine veya çalışmasına izin verilmeyecektir. Önce İslam." dedi.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ilk ve orta dereceli okullarda okuyan kız öğrencilerin eğitimini yasaklamıştı.

Taliban, geçen haftalarda kadınların tüm vücutlarını baştan aşağı siyah kıyafetle örtmek ve ayrı sınıflarda olmak şartıyla üniversiteye girebileceğini bildirmişti.