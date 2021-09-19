Taliban'ın ahlak polisi, kontrolü nasıl sağlayacaklarını anlattı: İnsanların panik içinde olmasını istemiyoruz

Afganistan’ın Kandahar vilayetinde ahlak polisi olarak göreve başlayan Mawlawi Mohammad Shebani, yeni yönetimde sokaklardaki kontrolü nasıl sağlayacaklarını anlattı. Shebani, kurallara uyulmasını şiddet yoluyla değil iknayla sağlayacaklarını belirterek “İnsanların panik içinde ya da negatif düşüncelerle yaşamasını istemiyoruz” dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kandahar bölgesinin ahlak polisi şefi olarak görevlendirilen Shebani, Batı medyasına verdiği ilk mülakatta, ahlak polislerinin nasıl çalışacağına ilişkin yönergeyi sundu. Ahlak polislerinin Taliban polisiyle ortak hareket edeceğini söyleyen Shebani “Bundan önce prensipler kitabımız yoktu, yazılı kuralları olmayan mücahitler vardı” dedi.

Ahlak polislerinin şiddete başvurmadan önce ikna yöntemini kullanacağını söyleyen Shebani, herhangi bir suç teşkil eden eylem görüldüğünde önce “eğitileceğini” daha sonra da davranışlarını değiştirmek üzerine “baskı yapılacağını” söyledi. Ahlak polisinin yönergelerine göre, kişinin suç teşkil eden eyleme devam etmesi durumunda dördüncü adımla ilgili “O zaman onu kendi elinizle durdurabilrsiniz” ifadeleri yer aldı.

Shebani, “Bazı insanlar bizim aşırıcı olduğumuzu düşünüyor ancak biz öyle değiliz. İslam, ılımlılık dinidir. Medya kanalları bizimle ilgili olumsuz paylaşımlar yapıyor” dedi.

Shebani, ahlak polislerinin insanları gözlemleyeceğini, sosyal medyada paylaşılan numaraların da ihbar hattı olarak kullanılacağını söyledi. Shebani “Herkesi prensiplerimizle ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Tepki göstermediğimiz küçük şeyler var çünkü insanların panik içinde olmasını ya da olumsuz hissetmesini istemiyoruz” dedi.

Shebani, ahlak polislerinin evlere baskın düzenleyemeyeceğini söyledi. Shebani, bir evden müzik sesi gelirse bunun önlenmesi gerektiğini ancak bunun eve girmeden de yapılabileceğini söyledi.

Kadınların başörtüsü olmadan ya da yanlarında bir erkek olmadan sokağa çıkmasının da yasak olacağı belirtildi.