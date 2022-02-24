Taliban ile Pakistan güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. İlk ateşin Pakistan güçlerince açıldığını öne süren Mücahid, "Her iki tarafın liderleri bilgilendirildi ve durum şu an kontrol altında. Bu olayın neden meydana geldiğine yönelik kapsamlı bir araştırma yapacağız" ifadelerini kullandı. Mücahid, ölü ve yaralı bilgisini paylaşmadı.