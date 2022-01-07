Taliban, iki vilayette kadınların hamama gitmesini yasakladı

Afganistan’ın kuzeyinde Taliban’ın kadınların hamamlardan faydalanmasını yasakladığı öğrenildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Afganistan’da düzenli olarak hamama giden kadınlar, Taliban tarafından bir haklarından daha uzaklaştırıldı. Balkh ve Herat vilayetlerinde yasağın, ülke geneline yayılmasıdan endişe ediliyor.

Öte yandan The Guardian’a konuşan bir Taliban yöneticisi, kararı desteklemediğini, Afganistan’ın yeni liderlerinin “daha büyük sorunları” olduğunu söyledi.

Taliban’ın ağustos ayında Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi büyük bir insani krize neden oldu. Taliban’ın kadınlar ve kız çocuklarının temel haklarını elinden almasının yanı sıra kesilen yardımlar ve kötüye giden ekonomiyle milyonlarca insan açlık tehlikesiyle yaşıyor. Çok sayıda hanenin suya direkt erişimi olmadığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, yıl ortasına gelindiğinde Afganistan’da halkın yüzde 97’sinin yoksulluk sınırının altında yaşayacağını öngörüyor.