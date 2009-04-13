Taliban iki kişiyi kurşuna dizdi

Afganistan'da yönetime karşı mücadele eden Taliban militanlarının, nişanlıyken başka erkekle kaçan kadın ile sevgilisini halkın gözleri önünde kurşuna dizdiği ileri sürüldü.



Nimruz eyaleti Kaş Rud bölgesi başkanı Haşim Nurzai, nişanlı bir kadının, evlenmek için kaçtığı diğer erkek ile köylülerin gözleri önünde kurşuna dizildiğini söyledi.



Nurzai, Taliban militanlarının olaya nasıl müdahil olduklarının belli olmadığını belirtti.



İran ile Pakistan sınırındaki Nimruz eyaleti, hükümet ve yabancı askerlerin pek varlık göstermedikleri bir eyalet olarak biliniyor.



Taliban yetkilileri iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

