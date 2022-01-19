Taliban hükûmetinden Müslüman ülkelere çağrı: İlk adımı atıp bizi resmi olarak tanıyın

T24 Dış Haberler

Afganistan’da Taliban geçici hükûmetinin başbakanı, Müslüman ülkelere çağrıda bulunarak Taliban hükûmetini tanımalarını istedi.

AFP’nin aktardığı habere göre, Taliban yönetimi Başbakanı Mohammad Hassan Akhund, Kabil’de katıldığı konferansta “Bütün Müslüman ülkelere, öncülük yaparak bizi resmi olarak yeniden tanımaları çağrısı yapıyorum. Bu şekilde hızlı bir şekilde kalkınabileceğimizi umuyorum” dedi.

Afganistan’da Taliban yönetimini şu ana kadar hiçbir ülke resmi olarak tanımadı. Taliban’ın uluslararası yaptırım listesinde yer almasıyla birlikte yurt dışındaki varlıklarının dondurulması ve yardımların kesilmesiyle ciddi bir yoksulluk krizi yaşanıyor. Afganistan’da nüfusun çok büyük bir bölümünün açlık tehlikesi içinde olduğu biliniyor.

Akhund sözlerine şöyle devam etti: “Kimsenin yardımını istemiyoruz. Yetkililer için değil. Halk için istiyoruz” dedi.