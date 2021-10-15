Taliban heyeti, Kızılay'dan yardım talebinde bulundu

Afganistan'daki Taliban Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyet, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ile görüştü. Altan, "Kendilerinden yardımlar konusunda ihtiyaçlarını dinledik. İnsani yardımlar konusunda faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Kızılay Genel Müdürü Altan, Türk Kızılay olarak Afganistan'da 1995 yılından beri yapılan yardımlar çerçevesinde görüştüklerini belirterek, "Özellikle 2018 yılında açmış olduğumuz Afganistan delegasyonumuzu, şu ana kadar yaptığı ve yeni yönetim döneminde yapmış olduğu yardımları konuştuk. Kendilerinden de yardımlar konusunda ihtiyaçlarını dinledik. Hangi konularda yardımlar yapılabileceğini duyduk. İnsani yardımlar konusunda faaliyetlerimiz devam edecek. Kendileri bu konuda bize destek verecekler. Oradaki arkadaşlarımızın çalışmalarına önem veriyorlar. Türk halkına yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ediyorlar" diye konuştu.

Genel Müdür Altan, Taliban heyetinin yardım taleplerine ilişkin, "Özellikle insani yardımlar, kış yardımları; başta yakacak ve kıyafet olmak üzere kıtlıkla alakalı sorun var. Sağlıklı içme suyu sorunları var. Eğitimde kırtasiye ve benzeri talepleri var. Bunun yanında bizim kalkınma yardımlarımız var. Şu ana kadar orada Afganistan'dan göçü engellemek için 65 tane küçük iş yeri açtık. Bu iş yerlerinin devamını talep ediyorlar. Özellikle dul, yetim ailelere de yardımların artırılmasını talep ediyorlar" ifadesini kullandı. (DHA)