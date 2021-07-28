Taliban heyeti, Çin'de Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü

T24 Dış Haberler

Bir Taliban heyeti, üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Çin'e iki günlük ziyaret gerçekleştiriyor.

Taliban sözcüsü, 9 kişilik heyetin Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştüğünü ifade etti. Açıklamada barış sürecinin ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Vang, "Taliban'ın Afganistan'ın tekrar birleşmesinde ve tekrar inşası sürecinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz" dedi. Bakan, Taliban'ın Türkistan İslam Partisi ile mücadelede de etkili olacağını umduklarını söyledi.

Taliban, heyetin Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi ile de bir araya geleceğini ve kendilerini Çin'e Pekin'in davet ettiğini vurguladı.